Центр Черноморска подвергся дроновой атаке рф - показали последствия

В Одесской области российские войска сегодня атаковали дронами центр Черноморска, есть повреждения, сообщили в субботу глава Одесской ОВА Олег Кипер и ГУ ГСЧС в области, показав последствия, пишет УНН.

В субботу утром враг нанес удар с применением БпЛА по центру города Черноморск. В результате атаки возник пожар в двухэтажном жилом доме и возгорание крыши пристройки. Частично поврежден второй этаж дома. В соседних домах выбито остекление. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших - написал Кипер.

В ГСЧС указали, что "возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали".

