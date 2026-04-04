Центр Черноморска подвергся дроновой атаке рф - показали последствия
Киев • УНН
Вражеский БПЛА повредил двухэтажный дом и соседние здания в Черноморске. Спасатели ликвидировали пожар, погибших и пострадавших нет.
В Одесской области российские войска сегодня атаковали дронами центр Черноморска, есть повреждения, сообщили в субботу глава Одесской ОВА Олег Кипер и ГУ ГСЧС в области, показав последствия, пишет УНН.
В субботу утром враг нанес удар с применением БпЛА по центру города Черноморск. В результате атаки возник пожар в двухэтажном жилом доме и возгорание крыши пристройки. Частично поврежден второй этаж дома. В соседних домах выбито остекление. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших
В ГСЧС указали, что "возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали".
