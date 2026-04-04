Центр Чорноморська зазнав дронової атаки рф - показали наслідки
Київ • УНН
Ворожий БпЛА пошкодив двоповерховий будинок та сусідні будівлі в Чорноморську. Рятувальники ліквідували пожежу, загиблих та постраждалих немає.
В Одеській області російські війська сьогодні атакували дронами центр Чорноморська, є пошкодження, повідомили у суботу голова Одеської ОВА Олег Кіпер та ГУ ДСНС в області, показавши наслідки, пише УНН.
У суботу зранку ворог завдав удару із застосуванням БпЛА по центру міста Чорноморськ. Внаслідок атаки виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку та загорання даху прибудови. Частково пошкоджений другий поверх будинку. У сусідніх будинках вибито скління. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих
У ДСНС вказали, що "виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували".
