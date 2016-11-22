Центр безопасности граждан откроется в Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Донецкой области откроется Центр безопасности граждан вроде американской службы "911". Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины в Донецкой области.
В среду, 23 ноября, в городе Лиман Донецкой области состоится открытие Центра безопасности граждан.
В центре по принципу американской службы "911" будут размещены пожарно-спасательная служба, полиция и скорая помощь, что позволит более оперативно реагировать на вызовы граждан.
Участие в мероприятиях примет руководство Министерства внутренних дел Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.