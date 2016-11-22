Центр безопасности граждан откроется в Донецкой области

В среду, 23 ноября, в городе Лиман Донецкой области состоится открытие Центра безопасности граждан.

В центре по принципу американской службы "911" будут размещены пожарно-спасательная служба, полиция и скорая помощь, что позволит более оперативно реагировать на вызовы граждан.

Участие в мероприятиях примет руководство Министерства внутренних дел Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.