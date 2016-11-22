Центр безпеки громадян відкриється на Донеччині
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. На Донеччині відкриється Центр безпеки громадян на кшталт американської служби “911”. Про це кореспонденту УНН повідомляє прес служба ДСНС України у Донецькій області.
У середу, 23 листопада, у місті Лиман Донецької області відбудеться відкриття Центру безпеки громадян.
У центрі за принципом американської служби “911” будуть розміщені пожежно-рятувальна служба, поліція та швидка допомога, що дозволить більш оперативно реагувати на виклики громадян.
Участь у заходах візьме керівництво Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби з надзвичайних ситуацій.