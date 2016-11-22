Центр безпеки громадян відкриється на Донеччині

У середу, 23 листопада, у місті Лиман Донецької області відбудеться відкриття Центру безпеки громадян.

У центрі за принципом американської служби “911” будуть розміщені пожежно-рятувальна служба, поліція та швидка допомога, що дозволить більш оперативно реагувати на виклики громадян.

Участь у заходах візьме керівництво Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби з надзвичайних ситуацій.