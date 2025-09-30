Цены на золото в США достигли нового рекорда в более чем 3800 долларов за унцию - Bloomberg
Цены на золото выросли до исторического максимума из-за угрозы возможного закрытия правительства США, что затрудняет прогнозирование монетарной политики ФРС. Стоимость слитков достигла 3 839,52 долл. за унцию, а крупнейшие мировые производители золота объявили о кадровых изменениях.
Во вторник стоимость слитков ненадолго достигла отметки в 3 839,52 долл. за унцию. Рост поддержало отсутствие договоренностей между президентом Дональдом Трампом и лидерами Конгресса относительно временного финансирования. Именно это и усиливает вероятность "шатдауна" и задержки публикации ключевых экономических отчетов.
Тем временем крупнейшие мировые производители золота - Newmont Corp. и Barrick Mining Corp. - объявили о кадровых изменениях. Уход гендиректора Newmont Тома Палмера был ожидаемым, тогда как неожиданностью стало решение Марка Бристоу покинуть пост в Barrick.
Стоимость золота в этом году уже выросла более чем на 45%, обновляя рекорды на фоне высокого спроса со стороны центробанков и ожиданий снижения ставки ФРС. Котировки казначейских облигаций США также выросли, что снизило их доходность и сделало золото более привлекательным для инвесторов.
