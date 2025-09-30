Цены на золото в США достигли нового рекорда в более чем 3800 долларов за унцию - Bloomberg

$41.480.01
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 32135 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 39559 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 43732 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 47494 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 27489 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 24554 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 16616 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 30384 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 49531 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70784 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 32138 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 43736 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 47498 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 38608 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева29 сентября, 10:08 • 32213 просмотра
Цены на золото в США достигли нового рекорда в более чем 3800 долларов за унцию - Bloomberg

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Цены на золото выросли до исторического максимума из-за угрозы возможного закрытия правительства США, что затрудняет прогнозирование монетарной политики ФРС. Стоимость слитков достигла 3 839,52 долл. за унцию, а крупнейшие мировые производители золота объявили о кадровых изменениях.

Цены на золото в США достигли нового рекорда в более чем 3800 долларов за унцию - Bloomberg

Цены на золото поднялись до исторического максимума на фоне угрозы возможного закрытия правительства США. Это усложняет прогнозирование монетарной политики Федеральной резервной системы перед принятием решения по процентной ставке в следующем месяце. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Во вторник стоимость слитков ненадолго достигла отметки в 3 839,52 долл. за унцию. Рост поддержало отсутствие договоренностей между президентом Дональдом Трампом и лидерами Конгресса относительно временного финансирования. Именно это и усиливает вероятность "шатдауна" и задержки публикации ключевых экономических отчетов.

Тем временем крупнейшие мировые производители золота - Newmont Corp. и Barrick Mining Corp. - объявили о кадровых изменениях. Уход гендиректора Newmont Тома Палмера был ожидаемым, тогда как неожиданностью стало решение Марка Бристоу покинуть пост в Barrick.

Стоимость золота в этом году уже выросла более чем на 45%, обновляя рекорды на фоне высокого спроса со стороны центробанков и ожиданий снижения ставки ФРС. Котировки казначейских облигаций США также выросли, что снизило их доходность и сделало золото более привлекательным для инвесторов.

Биржи начали реагировать на тарифный удар Трампа по фармацевтике и падение техногигантов26.09.25, 09:40 • 4039 просмотров

Вероника Марченко

Экономика
Федеральная резервная система
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты