Ціни на золото в США досягли нового рекорду в понад 3800 доларів за унцію - Bloomberg
Київ • УНН
Ціни на золото зросли до історичного максимуму через загрозу можливого закриття уряду США, що ускладнює прогнозування монетарної політики ФРС. Вартість злитків сягнула 3 839,52 дол. за унцію, а найбільші світові виробники золота оголосили про кадрові зміни.
Ціни на золото піднялися до історичного максимуму на тлі загрози можливого закриття уряду США. Це ускладнює прогнозування монетарної політики Федеральної резервної системи перед ухваленням рішення щодо процентної ставки наступного місяця. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
У вівторок вартість злитків ненадовго сягнула позначки у 3 839,52 дол. за унцію. Зростання підтримала відсутність домовленостей між президентом Дональдом Трампом та лідерами Конгресу щодо тимчасового фінансування. Саме це і посилює ймовірність "шатдауну" та затримки публікації ключових економічних звітів.
Тим часом найбільші світові виробники золота - Newmont Corp. та Barrick Mining Corp. - оголосили про кадрові зміни. Вихід гендиректора Newmont Тома Палмера був очікуваним, тоді як несподіванкою стало рішення Марка Брістоу залишити посаду у Barrick.
Вартість золота цього року вже зросла більш ніж на 45%, оновлюючи рекорди на тлі високого попиту з боку центробанків та очікувань зниження ставки ФРС. Котирування казначейських облігацій США також зросли, що знизило їх прибутковість і зробило золото привабливішим для інвесторів.
