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Цены на тепличные огурцы выросли на 16% за последнюю неделю: причины

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Цены на тепличные огурцы в Украине выросли на 16% за неделю из-за ограниченного предложения и высокого спроса. Продавцы удерживают высокие цены, несмотря на приближение нового урожая.

Цены на тепличные огурцы выросли на 16% за последнюю неделю: причины

В Украине продолжается рост цен на тепличные огурцы. Только за неделю стоимость выросла в среднем на 16%. На фоне ограниченного предложения, высокого спроса и погодных условий продавцы удерживают высокие цены, несмотря на приближение нового оборота урожая, сообщают аналитики East Fruit, передает УНН.

Детали

В это время предложение овощей на внутреннем рынке остается ограниченным, что позволяет продавцам и дальше поднимать отпускные цены на свою продукцию

- сообщают аналитики.

По их данным, поддержку цен также оказывает стабильный спрос на огурцы со стороны покупателей, что, как указано, является традиционным для этого периода и, несмотря на повышение цены, он не падает.

Только за прошедшую неделю цены на тепличные огурцы в Украине выросли в среднем на 16%, и сегодня местные тепличные комбинаты предлагают к продаже эту продукцию в диапазоне 30–50 грн/кг ($0,72-1,20/кг), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий

- говорится в отчете.

Основными причинами подорожания являются резкие температурные перепады в стране в июле, которые спровоцировали распространение болезней растения. Это привело к проблемам с урожаем овощей, выращиваемых в открытом грунте. Также сокращение предложения огурцов на украинском рынке обусловлено жаркой и засушливой погодой, которая царила во многих регионах страны во второй половине прошлого месяца. В то же время, несмотря на очередное подорожание тепличных огурцов, сейчас их продают в среднем на 15% дешевле, чем в августе прошлого года.

Также аналитики добавляют, что в первой декаде августа планируется "сбор урожая огурцов нового оборота", что также может повлиять на цены.

Дыня дорожает, яблоко дешевеет, арбуз лидер продаж: ситуация на продовольственном рынке04.08.2025, 14:00 • 520 просмотров

Алена Уткина

ЭкономикаАгроновости
Украина