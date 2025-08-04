Ціни на тепличні огірки зросли на 16% за останній тиждень: причини

В Україні триває зростання цін на тепличні огірки. Лише за тиждень вартість зросла в середньому на 16%. На тлі обмеженої пропозиції, високого попиту та погодних умов продавці утримують високі ціни, попри наближення нового обороту врожаю, повідомляють аналітики East Fruit, передає УНН.

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В цей час пропозиція овочів на внутрішньому ринку залишається обмеженою, що дозволяє продавцям і далі підіймати відпускні ціни на свою продукцію - повідомляють аналітики.

За їхніми даними, підтримку цін також надає стабільний попит на огірки з боку покупців, що, як вказано, є традиційним для цього періоду і, попри підвищення ціни, він не падає.

Лише за минулий тиждень ціни на тепличні огірки в Україні зросли в середньому на 16%, і сьогодні місцеві тепличні комбінати пропонують до продажу цю продукцію в діапазоні 30–50 грн/кг ($0,72-1,20/кг), залежно від якості та обсягів партій, що пропонуються - йдеться у звіті.

Основними причинами здорожчання є різкі температурні перепади в країні в липні, які спровокували поширення хвороб рослини. Це призвело до проблем із врожаєм овочів, що вирощуються у відкритому ґрунті. Також скорочення пропозиції огірків на українському ринку зумовлене спекотною та посушливою погодою, яка панувала в багатьох регіонах країни у другій половині минулого місяця. Водночас попри чергове подорожчання тепличних огірків, нині їх продають у середньому на 15% дешевше, ніж у серпні минулого року.

Також аналітики додають, що у першій декаді серпня планується "збирання врожаю огірків нового обороту", що також може вплинути на ціни.

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