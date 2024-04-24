Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара - Reuters

Цена нефти стремительно поднимается из-за падения доллара. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Во вторник, цены на нефть стремительно поднялись, привлекая внимание инвесторов к экономическим показателям в связи со снижением доллара.

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 1,6%, до 88,42 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли на 1,8%, до 83,36 доллара за баррель.

Это движение на рынке нефти стало следствием падения индекса доллара США к самому низкому уровню за неделю. Перемещение фокуса с напряженности на Ближнем Востоке на глобальную экономику вызвало повышение интереса к нефтяным рынкам.

Согласно данным S&P Global, деловая активность в США в апреле снизилась до четырехмесячного минимума, вызвав ослабление доллара. Это обычно приводит к увеличению спроса на нефть, поскольку инвесторы ищут оттенки в других валютах.

Добавим

Во вторник Американский институт нефти сообщил, что запасы сырой нефти и бензина в США снизились на прошлой неделе, но дистилляты, включая дизельное топливо и мазут, выросли, согласно рыночным источникам.

Цена нефти Brent достигла максимума за несколько месяцев: превысила 86 долл. за баррель