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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
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Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара - Reuters
Цены на нефть резко выросли из-за ослабления доллара США: фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 1,6% до $88,42 за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,8% до $83,36 за баррель.
В российском селе волоконовка обломками БпЛА поврежден жилой дом
В белгородской области (рф) был сбит беспилотный летательный аппарат, без жертв. Однако в селе волоконовка белгородской области обломками БПЛА была повреждена кровля и выбиты окна в одном частном жилом домовладении.
Иракский отец подал в суд на британскую нефтяную компанию BP из-за смерти сына от лейкемии
Отец в Ираке подал в суд на британскую нефтяную компанию BP из-за смерти сына от лейкемии, вызванной загрязнением от сжигания газа на нефтяном месторождении.
Великобритания отправит в Польшу истребители Eurofighter Typhoon в следующем году для усиления противовоздушной обороны
Великобритания планирует в следующем году разместить в Польше истребители Eurofighter Typhoon, которые будут помогать патрулировать польское воздушное пространство и укреплять оборонное сотрудничество между двумя странами.
На Донетчине российские войска продвинулись в нескольких населенных пунктах - DeepState
В Донецкой области вражеская армия продвинулась в нескольких населенных пунктах, включая Очеретино, Новобахмутовку, Новокалиново, Бердичи, Семеновку и южнее Георгиевки.
На Харьковщине российские ракеты попали в центр Золочева, повредив админздания
рф обстреляла центральную часть Золочева Харьковской области двумя ракетами С-300, повредив административные здания.
В результате вражеского обстрела в Харькове ранены 2 человека, продолжается спасательная операция
Два человека получили осколочные ранения в результате вражеского обстрела в Харькове, продолжается поисково-спасательная операция с привлечением всех соответствующих служб.
В Харькове рф нанесла удар по жилому комплексу Шевченковского района: есть разрушения гражданской инфраструктуры
Жилой комплекс в Шевченковском районе Харькова стал мишенью вражеского обстрела, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Взрывы раздаются в окрестностях Харькова
По сообщениям, за пределами Харькова произошла серия взрывов.
США готовят пакет помощи для Украины: ракеты ATACMS большой дальности среди возможных поставок
Администрация Байдена готовит новый пакет помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который впервые может включать ракетные комплексы большой дальности ATACMS.