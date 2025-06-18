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Цены на газ в Европе растут шестой день - в центре внимания трафик через Ормузский пролив

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Европейские цены на газ шестой день подряд растут из-за опасений эскалации между Израилем и Ираном. Это может нарушить судоходство в Ормузском проливе, ключевом энергетическом маршруте.

Цены на газ в Европе растут шестой день - в центре внимания трафик через Ормузский пролив

Европейские цены на газ растут из-за опасений эскалации между Израилем и Ираном. Конфликт может нарушить судоходство в Ормузском проливе, через который проходит почти 20% мировой добычи нефти, а также значительная часть мировой добычи газа. 

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Европейские цены на природный газ растут шестой день подряд, что является самым долгим периодом за последние четыре недели. Военный конфликт между Израилем и Ираном вызывает беспокойство относительно движения судов через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом торговли энергоносителями.

Иран может закрыть водный путь через Ормузский пролив. Около пятой части мировой торговли СПГ проходит через узкий путь.

До сих пор загруженные суда, перевозящие СПГ на юг, проходили пролив без задержек, тогда как три танкера, направляющиеся на север, ожидали за пределами водного пути, пишет Bloomberg. 

Есть также опасения, что Тегеран может решить атаковать танкеры. В этом смысле наблюдатели за рынком нефти и газа обеспокоены. Во вторник Катар попросил суда со сжиженным природным газом ждать у пролива, пока они не будут готовы к погрузке. 

Тем временем Израиль объявил, что его собственный экспорт природного газа может возобновиться уже завтра после того, как на прошлой неделе ему пришлось прекратить поставки в Египет.

Напомним

Цены на нефть Brent и West Texas Intermediate выросли.

Цены на нефть выросли на азиатских торгах в среду, увеличившись на 4% по сравнению с предыдущей сессией из-за опасений, что ирано-израильский конфликт может нарушить поставки.

США решат судьбу войны Ирана и Израиля в ближайшие дни - ABC News18.06.25, 14:20 • 35109 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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