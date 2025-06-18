Ціни на газ у Європі зростають шостий день - в центрі уваги трафік через Ормузьку протоку

$41.530.01
48.020.05
ukenru
В Міненерго прокоментували можливість відключень світла влітку
Ексклюзив
14:42 • 504 перегляди
В Міненерго прокоментували можливість відключень світла влітку
Ексклюзив
14:21 • 3990 перегляди
Ціни на пальне в Україні знову зростають: вартість бензину може сягнути 60-70 грн
Ексклюзив
13:14 • 27063 перегляди
Російські ГОСТи проти української армії: чому два бойові гелікоптери ризикують повернутися з ремонту без зброї
Ексклюзив
11:40 • 30152 перегляди
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Ексклюзив
09:18 • 52218 перегляди
Трамп втік від відповідальності: політолог про результати саміту G7 для України
18 червня, 08:06 • 103039 перегляди
Рада ухвалила в цілому закон про множинне громадянство
Ексклюзив
18 червня, 06:55 • 65379 перегляди
Як зберегти заощадження в умовах валютних коливань: поради економіста
18 червня, 03:00 • 76346 перегляди
18 червня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок атаки рф
17 червня, 16:49 • 104477 перегляди
Україна засуджує візит високопосадовця ВООЗ до рф - Радуцький
17 червня, 10:46 • 221372 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5.5м/с
40%
749мм
Популярнi новини
Російський удар по Києву: кількість жертв зросла до 2118 червня, 04:45 • 101478 перегляди
На туристичний Балі скасували рейси після виверження вулкана в Індонезії18 червня, 05:19 • 25936 перегляди
Реформі АРМА бути: Рада підтримала законопроєкт у другому читанні09:07 • 51759 перегляди
США вирішать долю війни Ірану та Ізраїлю найближчими днями - ABC News11:20 • 39311 перегляди
Атака рф на Київ: з-під завалів врятовано десятьох котів12:54 • 15912 перегляди
Публікації
Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими 13:36 • 15006 перегляди
Російські ГОСТи проти української армії: чому два бойові гелікоптери ризикують повернутися з ремонту без зброї
Ексклюзив
13:14 • 27063 перегляди
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України17 червня, 15:35 • 156382 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 383102 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 429498 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Железняк Ярослав Іванович
Володимир Зеленський
Федоров Михайло Альбертович
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Israel
Іран
Київська область
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 95018 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 178716 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 152299 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 163242 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 222008 перегляди
Актуальне
Вашингтон пост
Файненшл таймс
Нью-Йорк таймс
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»

Ціни на газ у Європі зростають шостий день - в центрі уваги трафік через Ормузьку протоку

Київ • УНН

 • 1116 перегляди

Європейські ціни на газ шостий день поспіль зростають через побоювання ескалації між Ізраїлем та Іраном. Це може порушити судноплавство в Ормузькій протоці, ключовому енергетичному маршруті.

Ціни на газ у Європі зростають шостий день - в центрі уваги трафік через Ормузьку протоку

Європейські ціни на газ зростають через побоювання ескалації між Ізраїлем та Іраном. Конфлікт може порушити судноплавство в Ормузькій протоці, через яку проходить майже 20% світового видобутку нафти, а також значна частина світового видобутку газу. 

Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Європейські ціни на природний газ зростають шостий день поспіль, що є найдовшим періодом за останні чотири тижні. Військовий конфлікт між Ізраїлем та Іраном викликає занепокоєння щодо руху суден через Ормузьку протоку, яка є ключовим маршрутом торгівлі енергоносіями.

Іран може закрити водний шлях через Ормузьку протоку. Близько п'ятої частини світової торгівлі СПГ проходить через вузький шлях.

Досі завантажені судна, що перевозять СПГ на південь, проходили протоку без затримок, тоді як три танкери, що прямують на північ, чекали за межами водного шляху, пише Bloomberg. 

Є також побоювання, що Тегеран може вирішити атакувати танкери. У цьому сенсі спостерігачі за ринком нафти та газу стурбовані. У вівторок Катар попросив судна зі зрідженим природним газом чекати біля протоки, поки вони не будуть готові до завантаження. 

Тим часом Ізраїль оголосив, що його власний експорт природного газу може відновитися вже завтра після того, як минулого тижня йому довелося припинити постачання до Єгипту.

Нагадаємо

Ціни на нафту Brent та West Texas Intermediate зросли.

Ціни на нафту зросли на азійських торгах у середу, збільшившись на 4% порівняно з попередньою сесією через побоювання, що ірано-ізраїльський конфлікт може порушити постачання.

США вирішать долю війни Ірану та Ізраїлю найближчими днями - ABC News18.06.25, 14:20 • 39398 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини Світу
Brent
Israel
Катар
Єгипет
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9