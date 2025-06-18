Ціни на газ у Європі зростають шостий день - в центрі уваги трафік через Ормузьку протоку
Київ • УНН
Європейські ціни на газ шостий день поспіль зростають через побоювання ескалації між Ізраїлем та Іраном. Це може порушити судноплавство в Ормузькій протоці, ключовому енергетичному маршруті.
Європейські ціни на газ зростають через побоювання ескалації між Ізраїлем та Іраном. Конфлікт може порушити судноплавство в Ормузькій протоці, через яку проходить майже 20% світового видобутку нафти, а також значна частина світового видобутку газу.
Передає УНН із посиланням на Вloomberg.
Деталі
Європейські ціни на природний газ зростають шостий день поспіль, що є найдовшим періодом за останні чотири тижні. Військовий конфлікт між Ізраїлем та Іраном викликає занепокоєння щодо руху суден через Ормузьку протоку, яка є ключовим маршрутом торгівлі енергоносіями.
Іран може закрити водний шлях через Ормузьку протоку. Близько п'ятої частини світової торгівлі СПГ проходить через вузький шлях.
Досі завантажені судна, що перевозять СПГ на південь, проходили протоку без затримок, тоді як три танкери, що прямують на північ, чекали за межами водного шляху, пише Bloomberg.
Є також побоювання, що Тегеран може вирішити атакувати танкери. У цьому сенсі спостерігачі за ринком нафти та газу стурбовані. У вівторок Катар попросив судна зі зрідженим природним газом чекати біля протоки, поки вони не будуть готові до завантаження.
Тим часом Ізраїль оголосив, що його власний експорт природного газу може відновитися вже завтра після того, як минулого тижня йому довелося припинити постачання до Єгипту.
Нагадаємо
Ціни на нафту Brent та West Texas Intermediate зросли.
Ціни на нафту зросли на азійських торгах у середу, збільшившись на 4% порівняно з попередньою сесією через побоювання, що ірано-ізраїльський конфлікт може порушити постачання.
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