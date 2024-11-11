Цены на бриллианты упали до многолетних минимумов: что происходит

Цены на бриллианты на мировом рынке упали до многолетних минимумов, из-за ряда факторов. Только с начала года индекс цен на бриллианты в 1 карат упал на 23%.

Пишет УНН со ссылкой на Rapaport.

Индекс цен на бриллианты массой 1 карат, по состоянию на 1 ноября, уменьшился на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и на 23% с начала текущего года. Снижение цен затронуло также меньшие камни: индекс для бриллиантов массой 0,5 карата уменьшился на 14% за год и на 17% с начала года, опустившись до 1,64. На такие результаты влияют несколько факторов, одним из них является ситуация в Ботсване может существенно повлиять на алмазную индустрию.

После недавних политических изменений, в частности избрания нового президента, отношения с ключевыми игроками на рынке алмазов, такими как компания De Beers, могут претерпеть изменения. Предыдущая администрация имела сложные отношения с De Beers, в частности по соглашению о продаже сырья.

Индия также переживает кризис в алмазно-бриллиантовой отрасли из-за переизбытка запасов алмазов. На эту страну приходится около 90% всей мировой огранки алмазов. Ситуацию осложняет низкий спрос в ключевых регионах, таких как США и Китай, а также развитие производства искусственных бриллиантов.

Напомним,

В мае, Канада вместе с партнерами G7 ввела дополнительные ограничения на импорт российских алмазов.