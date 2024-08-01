Цена на золото достигла двухнедельного максимума: в четверг стоимость колеблется между небольшим ростом и небольшими потерями в районе $2 450. Аналитики связывают тенденцию с заявлениями Федеральной резервной системы США о снижение ставок на 25 базисных пунктов.

Пишет УНН со ссылкой на Finanzen.net.

Детали

Цены на золото достигли двухнедельных максимумов после сообщения руководства Федеральной резервной системы США о возможности снижения процентной ставки уже в сентябре 2024 года.

Сообщалось, что спотовое золото оставалось стабильным на уровне $2 448,38 за унцию, достигнув в четверг, начале сессии, самого высокого уровня с 18 июля.

По-настоящему захватывающими могут стать следующие сутки: в пятницу, в 14:30 будет опубликован ежемесячный отчет Министерства труда США за июль. Уровень безработицы, как ожидается, останется на уровне 4,1 процента, а количество новых рабочих мест сократится с 206 000 до 175 000, отмечают в Trading Economics. На желтый драгоценный металл могут также влиять геополитические аспекты, в частности вероятность эскалации войны между Израилем и Ираном.

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