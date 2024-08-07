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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цена биткоина выросла на 2%, но восстановление криптовалют замедляется

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 06:52  •  5246 просмотра

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Биткоин вырос до $56 952, продолжая восстановление после падения. Общий рост криптовалют замедлился из-за экономических факторов и регуляторной неопределенности в США.

Цена биткойна выросла в среду, продолжая положительный тренд после падения. Хотя и настроения несколько улучшились, признаки того, что восстановление криптовалюты теряет силу, остаются.

Об этом сообщает Investing, пишет УНН.

Эта тенденция также сказалась на более широком спектре криптовалют, где рост уменьшился по сравнению с предыдущей сессией, из-за продолжающегося влияния рецессии в США, повышения процентных ставок в Японии и напряженности на Ближнем Востоке, что продолжает давить на инвесторские настроения.

Биткоин вырос на 1,9% 56 952,4 долларов, а в понедельник цена упала до 49 000 долларов, но впоследствии восстановилась. Восстановление биткоина остается неустойчивым, и рынок ждет дальнейших позитивных сигналов. После восстановления на 4% во вторник, рост темпов крупнейшей в мире криптовалюты замедлился.

Цена токена все еще остается ниже уровня, до которого она опустилась перед понедельничным падением, поскольку крипторынки также испытывают последствия потенциальной массовой распродажи правительством США и снижения активности на рынке криптовалютных деривативов. В целом настроение на рынках остается осторожным из-за рискоаверсии, приведшей к массовому оттоку средств из криптовалютных биржевых фондов на прошлой неделе.

Ожидания на улучшение регуляторной среды в США также снижаются на фоне президентской гонки 2024 г. На криптовалютном рынке цены остаются нестабильными. В среду общее восстановление криптовалют замедлилось. Ether упал на 0,7% до 2 504,90 долларов, а XRP снизился на 0,4%. В то же время ADA и SOL показали рост на 1,3% и 7,2% соответственно. Среди мем-токенов DOGE упал на 0,9%, а SHIB потерял 1,4%.

Напомним,

Вчера, 6 августа цена биткойна выросла вместе с другими рисковыми активами, которые оправлялись после значительных падений во время предыдущей сессии, когда эта крупнейшая криптовалюта мира опустилась до своего более чем пятимесячного минимума. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
bitkoinБиткойн
ethereumEthereum
yaponiyaЯпония
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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