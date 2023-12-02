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Цена биткойна превысила 39 000 долларов впервые с мая 2022 года

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 21:26  •  8941 просмотра

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Цена биткоина впервые с 4 мая 2022 года превысила отметку 39 тыс. долл. Стоимость Ethereum также выросла и достигла 2 180 долларов.

Стоимость биткойна в ходе торгов поднялась выше 39 тыс. долл. впервые с 4 мая 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk, сообщает УНН.

Состоянием на вечер 2 декабря стоимость биткоина составила 39 425, однако позже упала до 39 222 долларов.

В последний раз стоимость биткойна превышала 39 тыс. долл. 4 мая 2022 года.

Рост продемонстрировал и Ethereum – его стоимость на последних торгах достигла 2180 долл.

Елена Архипова

Елена Архипова

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Ціна біткойна перевищила 39 000 доларів уперше з травня 2022 року
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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,6: объявлено предупреждение о цунами

На Филиппинах произошла серия землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. На острове Минданао и на юго-востоке Японии было объявлено предупреждение о цунами.

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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,6: объявлено предупреждение о цунами

Подоляк рассказал, при каких условиях возможно открытие аэропорта "Борисполь"

Украинский международный аэропорт "Борисполь" возобновит свою работу, как только будет достигнута стабильная ситуация с безопасностью, что предусматривает усиление противоракетной обороны и защиты от беспилотников для противодействия российским атакам. Американская компания AECOM окажет помощь в реконструкции аэропорта.

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Подоляк рассказал, при каких условиях возможно открытие аэропорта "Борисполь"

Более 20 стран одобрили Декларацию по утроению объемов ядерной энергетики до 2050 года. Присоединилась и Украина

Более 20 стран, включая США и Великобританию, одобрили Декларацию COP28 по утроению мощностей атомной энергетики до 2050 года, подчеркнув ее значение для достижения нулевого уровня выбросов. Обязательство направлено на достижение климатических целей при одновременном обеспечении безопасности и энергетической надежности.

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Более 20 стран одобрили Декларацию по утроению объемов ядерной энергетики до 2050 года. Присоединилась и Украина

В сети распространяется видео казни оккупантами украинских военных, которые сдавались в плен: омбудсмен отреагировал

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец осудил расстрел оккупантами украинских солдат, которые сдавались в плен, как военное преступление, нарушающее Женевские конвенции, и требует от Красного Креста и ООН принять меры реагирования.

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В сети распространяется видео казни оккупантами украинских военных, которые сдавались в плен: омбудсмен отреагировал

В лиман Шаганы в Одесской области прилетело около 900 фламинго

Около 900 фламинго прилетели в лиман Шагини, пережив два сильных шторма. Среди них есть молодые особи.

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В лиман Шаганы в Одесской области прилетело около 900 фламинго

В Польше усиливают контроль за грузовиками на подъездах к пунктам пропуска с Украиной

Польские власти усилят проверки грузовиков на польско-украинской границе, реагируя на требования транспортной отрасли, а также будут решать вопросы недобросовестной конкуренции в сфере перевозок на уровне ЕС.

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В Польше усиливают контроль за грузовиками на подъездах к пунктам пропуска с Украиной

Особенно в эти дни: Зеленский призвал украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги

Президент Зеленский призвал украинцев прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах и поблагодарил всех, кто помогает обороне страны и ее устойчивости в условиях российской агрессии.

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Особенно в эти дни: Зеленский призвал украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги

Галлант о возобновлении наступления ЦАХАЛ: результаты очень впечатляющие

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о возобновлении военных операций против ХАМАС после того, как группировка нарушила перемирие, не освободив заложников. Армия обороны Израиля сообщает о значительных тактических успехах и безопасном возвращении 110 заложников.

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Галлант о возобновлении наступления ЦАХАЛ: результаты очень впечатляющие

Без исключений: в Киеве не будут отменять комендантский час на рождественско-новогодние праздники

В столице в этом году не будет никаких массовых празднований, в частности размещение ярмарок, фудкортов и аттракционов на главных площадях страны не предусмотрено.

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Без исключений: в Киеве не будут отменять комендантский час на рождественско-новогодние праздники