Цена биткойна превысила 39 000 долларов впервые с мая 2022 года
Киев • УНН
Цена биткоина впервые с 4 мая 2022 года превысила отметку 39 тыс. долл. Стоимость Ethereum также выросла и достигла 2 180 долларов.
Стоимость биткойна в ходе торгов поднялась выше 39 тыс. долл. впервые с 4 мая 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk, сообщает УНН.
Состоянием на вечер 2 декабря стоимость биткоина составила 39 425, однако позже упала до 39 222 долларов.
В последний раз стоимость биткойна превышала 39 тыс. долл. 4 мая 2022 года.
Рост продемонстрировал и Ethereum – его стоимость на последних торгах достигла 2180 долл.
Цена биткойна превысила 39 000 долларов впервые с мая 2022 года
Цена биткоина впервые с 4 мая 2022 года превысила отметку 39 тыс. долл. Стоимость Ethereum также выросла и достигла 2 180 долларов.
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