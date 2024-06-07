"Целили на наши критические, энергетические объекты инфраструктуры": Евлаш о ночной атаке рф

Оккупанты этой ночью пытались попасть по объектам критической и энергетической инфраструктуры. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.

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Как вы видите, то 53 беспилотных летательных аппаратов типа "шахед" это достаточно большое количество, нестандартное. В последнее время мы не наблюдали более полусотни такого типа, однако этой ночью враг подкрепил их и своим ракетным ударом, а именно своими бортами Ту-95, которые осуществили пуски ракет Х-101/Х-555 с рубежей Саратовской области. Целили на наши критические, энергетические объекты инфраструктуры. Как вы видите, то достаточно мощно отработали Силы обороны и воздушные силы. Сбито почти 100% целей - сказал Евлаш.

Он подчеркнул, что для того, чтобы сбивать больше целей, Украине нужно больше систем по, больше ракет, больше мобильных огневых групп.

Напомним

Военно-воздушные силы Украины сбили 48 ударных беспилотников и 5 крылатых ракет во время российской воздушной атаки на объекты критически важной инфраструктуры в нескольких регионах Украины.