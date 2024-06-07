“Цілили на наші критичні, енергетичні об’єкти інфраструктури”: Євлаш про нічну атаку рф
Київ • УНН
Сили ППО України збили 48 ударних безпілотників і 5 крилатих ракет під час російського авіаудару по критично важливих об'єктах енергетичної інфраструктури в декількох регіонах.
Окупанти цієї ночі намагалися поцілити по об’єктах критичної та енергетичної інфраструктури. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає УНН.
Деталі
Як ви бачите, то 53 безпілотних літальних апаратів типу "шахед" це досить велика кількість, нестандартна. Останнім часом ми не спостерігали понад півсотні такого типу, однак цієї ночі ворог підкріпив їх і своїм ракетним ударом, а саме своїми бортами Ту-95, які здійснили пуски ракет Х-101/Х-555 з рубежів саратівської області. Цілили на наші критичні, енергетичні об’єкти інфраструктури. Як ви бачите, то досить потужно відпрацювали Сили оборони та Повітряні сили. Збито майже 100% цілей
Він наголосив, що для того, щоб збивати більше цілей, Україні потрібно більше систем ППО, більше ракет, більше мобільних вогневих груп.
Нагадаємо
Військово-повітряні сили України збили 48 ударних безпілотників і 5 крилатих ракет під час російської повітряної атаки на об'єкти критично важливої інфраструктури в декількох регіонах України.