Цех, загоревшийся под Одессой, пытались закрыть еще в сентябре - Минприроды
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Цех по производству маргарина на заводе в Одесской области, где произошел пожар, Государственная экологическая инспекция пыталась закрыть еще в сентябре. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Семерак во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"В сентябре Государственная экологическая инспекция проверяла это предприятие. К сожалению, были установлены и зафиксированы актом серьезные нарушения, после чего был подан иск в суд о прекращении деятельности именно того цеха, с которого вчера и начался пожар", - отметил министр.
По его словам, "система" не сработала из-за задержки документов о запрете в судах, что и привело к ситуации, которая могла закончиться "гораздо серьезнее".
При этом он отметил, что экоинспекция была на объекте уже в 2 часа ночи. Она не зафиксировала загрязнения воды, однако загрязнение воздуха где-то в 2,5 превышает предельно допустимые нормы.
Напомним, вчера, 6 ноября, в Одесской области произошел пожар в цехе производства маргарина.
В 7:00 7 ноября пожар был ликвидирован.