Цех, загоревшийся под Одессой, пытались закрыть еще в сентябре - Минприроды

"В сентябре Государственная экологическая инспекция проверяла это предприятие. К сожалению, были установлены и зафиксированы актом серьезные нарушения, после чего был подан иск в суд о прекращении деятельности именно того цеха, с которого вчера и начался пожар", - отметил министр.

По его словам, "система" не сработала из-за задержки документов о запрете в судах, что и привело к ситуации, которая могла закончиться "гораздо серьезнее".

При этом он отметил, что экоинспекция была на объекте уже в 2 часа ночи. Она не зафиксировала загрязнения воды, однако загрязнение воздуха где-то в 2,5 превышает предельно допустимые нормы.

Напомним, вчера, 6 ноября, в Одесской области произошел пожар в цехе производства маргарина.

В 7:00 7 ноября пожар был ликвидирован.