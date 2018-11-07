Цех, який горів під Одесою, намагалися закрити ще у вересні - Мінприроди

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Цех із виробництва маргарину на заводі в Одеській області, де сталася пожежа, Державна екологічна інспекція намагалася закрити ще у вересні. Про це заявив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“У вересні Державна екологічна інспекція перевіряла це підприємство. На жаль, були встановлені і зафіксовані актом серйозні порушення, після чого був поданий позов до суду щодо припинення діяльності саме того цеху, з якого вчора і почалася пожежа”, — зазначив міністр.

За його словами, “система” не спрацювала через затримку документів щодо заборони у судах, що і призвело до ситуації, яка могла закінчитися “набагато серйозніше”.

При цьому він зазначив, що екоінспекція була на об’єкті вже о 2-й ночі. Вона не зафіксувала забруднення води, однак забруднення повітря подекуди в 2,5 перевищує гранично допустимі норми.

Нагадаємо, вчора, 6 листопада, в Одеській області сталася пожежа в цеху виробництва маргарину.

О 7:00 7 листопада пожежу було ліквідовано.

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