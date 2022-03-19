Это поощряет рф к массовым убийствам в Украине: Подоляк относительно заявления главы Минобороны ФРГ об отказе в закрытии неба
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Каждое заявление европейских политиков об отказе в необходимости закрыть небо над Украиной поощряет рф к массовым убийствам в Украине. Об этом в своем Twitter заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет УНН.
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“Министр Кристина Ламбрехт снова сказала, что НАТО не вмешается в конфликт и не создаст бесполетную зону над Украиной. Убийственно. Каждое такое заявление европейских политиков поощряет рф к массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, то хоть не делайте провокационных заявлений”, - заявил Подоляк.
Дополнение
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Североатлантический альянс не намерен вмешиваться в войну в Украине и создавать там бесполетную зону.
"Последствия были бы непредсказуемыми. Поэтому мы приняли четкое решение не создавать такой зоны", - отметила она.
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против введения бесполетной зоны в Украине. Вместо этого он подчеркивает эффективность введенных против России санкций.