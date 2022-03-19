Это поощряет рф к массовым убийствам в Украине: Подоляк относительно заявления главы Минобороны ФРГ об отказе в закрытии неба

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“Министр Кристина Ламбрехт снова сказала, что НАТО не вмешается в конфликт и не создаст бесполетную зону над Украиной. Убийственно. Каждое такое заявление европейских политиков поощряет рф к массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, то хоть не делайте провокационных заявлений”, - заявил Подоляк.

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Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Североатлантический альянс не намерен вмешиваться в войну в Украине и создавать там бесполетную зону.

"Последствия были бы непредсказуемыми. Поэтому мы приняли четкое решение не создавать такой зоны", - отметила она.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против введения бесполетной зоны в Украине. Вместо этого он подчеркивает эффективность введенных против России санкций.



