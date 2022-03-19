Це заохочує рф до масових вбивств в Україні: Подоляк щодо заяви голови Міноборони ФРН про відмову у закритті неба
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Кожна заява європейських політиків про відмову у необхідності закрити небо над Україною заохочує рф до масових убивств в Україні. Про це у своєму Twitter заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, пише УНН.
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“Міністр Крістін Ламбрехт знову сказала, що НАТО не втрутиться у конфлікт і не створить безпольотну зону над Україною. Вбивчо. Кожна така заява європейських політиків заохочує рф до масових убивств в Україні. Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, то хоч не робіть провокаційних заяв”, - заявив Подоляк.
Доповнення
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Північноатлантичний альянс не має наміру втручатися у війну в Україні та створювати там безполітну зону.
"Наслідки були б непередбачуваними. Тому ми прийняли чітке рішення не створювати такої зони", - зазначила вона.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти запровадження безпольотної зони в Україні. Натомість він наголошує на ефективності введених проти росії санкцій.