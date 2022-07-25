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"Это стратегически правильное решение" - экономист рассказал о важности поднятия валютного курса

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Решение Нацбанка поднять валютный курс важно и правильно. Это снизит давление на валютные резервы страны и поможет аграриям, которые сейчас находятся в непростых условиях, немного заработать. Об этом в комментарии УНН сообщил экономист Олег Пендзин.

Цитата

«Среди преимуществ и потребностей повышения курса наиболее существенными и важными я бы назвал две вещи. Первая – Нацбанк Украины достаточно серьезно уже потратился, и “посъедались” валютные резервы. С начала полномасштабной войны НБУ продал 9 млрд, и 31 млрд валютных резервов. То есть, это почти треть наших валютных резервов. А когда поднимется курс, он снизит давление непосредственно на валютные резервы. Они в известной степени будут перекрываться и за счет внутреннего валютного рынка. Второе дело – в ближайшее время планируется открыть порты Черного моря. А это значит, что 17 млн ​​тонн прошлогоднего и как минимум 30 млн урожая этого года отправятся за границу. Обратно мы получим валютную выручку, которая будет продаваться по курсу Нацбанка, и она будет основой для финансирования осенне-полевых работ и посева озимых», – отметил Пендзин.

Детали

Эксперт отмечает, что если валюта будет покупаться у предпринимателей по 29,25 гривен за доллар, то начнется отток валюты, всеми доступными способами будут пытаться хранить ее за границей.

Кроме того, прошлый курс несправедлив по отношению к аграриям, которые и так в условиях войны находятся в тяжелых условиях и вынуждены были бы отдавать 25% валютной выручки во время конвертации.

«Это при том, что сегодня аграрии являются основным поставщиком валютных резервов в Украине. Поэтому я думаю, что открытие портов и поднятие валютного курса предоставит аграриям возможность хотя бы чуть-чуть заработать, потому что они и так сейчас продают зерно ниже себестоимости. А надо понимать, что скоро осенне-полевые работы, и огромная доля затрат будет приходиться на горюче-смазочные материалы, в частности дизель. Это приведет к ситуации, когда аграриям будет невыгодно сеять зерно, и в будущем снизит объемы выращивания сельскохозяйственных культур. Поэтому с этой точки зрения поднятие курса является стратегическим правильным решением», – добавил Пендзин.

Напомним

Национальный банк Украины впервые с 24 февраля поднял официальный курс гривны к доллару США – на 25% до 36,5686 грн/долл.

Глава финансового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев считает, что такое решение НБУ взвешено и позволит обеспечивать стабильность финансовой системы. Кроме того, уберет спекулятивную составляющую.

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