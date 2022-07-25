"Це є стратегічно правильним рішенням" - економіст розповів про важливість підняття валютного курсу

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 29193 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 74349 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 116472 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 168087 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 165959 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 167752 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 145952 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114805 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108049 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 305010 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
96 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 88837 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 176220 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 75679 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 63894 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 33205 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 176220 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 305010 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 566979 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 511145 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 712025 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 32917 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 88837 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 118925 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 141975 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155551 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

"Це є стратегічно правильним рішенням" - економіст розповів про важливість підняття валютного курсу

"Це є стратегічно правильним рішенням" - економіст розповів про важливість підняття валютного курсу

Київ • УНН

 • 143135 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Рішення Нацбанку підняти валютний курс є важливим і правильним. Це зменшить тиск на валютні резерви країни та допоможе аграріям, які зараз перебувають у непростих умовах, трохи заробити. Про це в коментарі УНН повідомив економіст Олег Пендзин.

Цитата

«Серед переваг і потреб підвищення курсу найбільш суттєвими і важливими я би назвав дві речі. Перша – Нацбанк України достатньо серйозно вже витратився, і “поз’їдалися” валютні резерви. З початку повномасштабної війни НБУ продав 9 млрд, і 31 млрд валютних резервів. Тобто, це майже третина від наших валютних резервів. А коли підніметься курс, то він знизить тиск безпосередньо на валютні резерви. Вони до певної міри будуть перекриватися і за рахунок внутрішнього валютного ринку. Друга річ – найближчим часом плануються відкритися порти Чорного моря. А це означає, що 17 млн тонн минулорічного та як мінімум 30 млн цьогорічного врожаю відправляться за кордон. Назад ми отримаємо валютну виручку, яка буде продаватися по курсу Нацбанку, і вона буде основою для фінансування осінньо-польових робіт і посіву озимих», – зазначив Пендзин.

Деталі

Експерт зазначає, що якщо валюта буде купуватися в підприємців по 29,25 гривень за долар, то почнеться відтік валюти, усіма доступними способами намагатимуться зберігати її за кордоном.

Окрім того, минулий курс є несправедливим щодо аграріїв, які і так в умовах війни перебувають у важких умовах і змушені були б віддавати 25% валютної виручки під час конвертації.

«Це при тому, що сьогодні аграрії є основним постачальником валютних резервів в Україну. Тому я думаю, що відкриття портів і підняття валютного курсу надасть аграріям можливість хоча б трохи заробити, бо вони і так зараз продають зерно нижче собівартості. А треба розуміти, що скоро осінньо-польові роботи, і величезна доля витрат припадатиме на паливо-мастильні матеріали, зокрема дизель. Це призведе до ситуації, коли аграріям буде невигідно сіяти зерно, і в майбутньому знизить об’єми вирощування сільськогосподарських культур. Тому з цієї точки зору підняття курсу є стратегічною правильним рішенням», – додав Пендзин.

Нагадаємо

Національний банк України вперше з 24 лютого підняв офіційний курс гривні до долара США - на 25% до 36,5686 грн/дол.

Очільник фінансового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев вважає, що таке рішення НБУ є виваженим і дозволить забезпечувати стабільність фінансової системи. Окрім того, прибере спекулятивну складову.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$85,250.60
Золото
$3,150.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,913.02