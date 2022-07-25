"Це є стратегічно правильним рішенням" - економіст розповів про важливість підняття валютного курсу

Цитата

«Серед переваг і потреб підвищення курсу найбільш суттєвими і важливими я би назвав дві речі. Перша – Нацбанк України достатньо серйозно вже витратився, і “поз’їдалися” валютні резерви. З початку повномасштабної війни НБУ продав 9 млрд, і 31 млрд валютних резервів. Тобто, це майже третина від наших валютних резервів. А коли підніметься курс, то він знизить тиск безпосередньо на валютні резерви. Вони до певної міри будуть перекриватися і за рахунок внутрішнього валютного ринку. Друга річ – найближчим часом плануються відкритися порти Чорного моря. А це означає, що 17 млн тонн минулорічного та як мінімум 30 млн цьогорічного врожаю відправляться за кордон. Назад ми отримаємо валютну виручку, яка буде продаватися по курсу Нацбанку, і вона буде основою для фінансування осінньо-польових робіт і посіву озимих», – зазначив Пендзин.

Деталі

Експерт зазначає, що якщо валюта буде купуватися в підприємців по 29,25 гривень за долар, то почнеться відтік валюти, усіма доступними способами намагатимуться зберігати її за кордоном.

Окрім того, минулий курс є несправедливим щодо аграріїв, які і так в умовах війни перебувають у важких умовах і змушені були б віддавати 25% валютної виручки під час конвертації.

«Це при тому, що сьогодні аграрії є основним постачальником валютних резервів в Україну. Тому я думаю, що відкриття портів і підняття валютного курсу надасть аграріям можливість хоча б трохи заробити, бо вони і так зараз продають зерно нижче собівартості. А треба розуміти, що скоро осінньо-польові роботи, і величезна доля витрат припадатиме на паливо-мастильні матеріали, зокрема дизель. Це призведе до ситуації, коли аграріям буде невигідно сіяти зерно, і в майбутньому знизить об’єми вирощування сільськогосподарських культур. Тому з цієї точки зору підняття курсу є стратегічною правильним рішенням», – додав Пендзин.

Нагадаємо

Національний банк України вперше з 24 лютого підняв офіційний курс гривні до долара США - на 25% до 36,5686 грн/дол.

Очільник фінансового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев вважає, що таке рішення НБУ є виваженим і дозволить забезпечувати стабільність фінансової системи. Окрім того, прибере спекулятивну складову.