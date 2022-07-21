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Нардеп: рішення НБУ щодо курсу гривні дозволить позбутися спекуляцій і зберегти контроль за ціновою динамікою

Нардеп: рішення НБУ щодо курсу гривні дозволить позбутися спекуляцій і зберегти контроль за ціновою динамікою

Київ • УНН

 • 116249 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Встановлення курсу національної валюти на рівні 36,57 грн/дол, ухвалене НБУ, є виваженим і дозволить забезпечувати стабільність фінансової системи. Крім того, прибере спекулятивну складову. Так прокоментував рішення Нацбанку голова фінансового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев, повідомляє УНН.

Встановлений курс відповідає котируванням, які складаються на готівковому ринку останнім часом.

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"Рішення про корекцію курсу назрівало, зчитувалося ринками та сигналізувалося НБУ. Таке рішення відображає негативні зміни в українській економіці та значне зміцнення долара проти світових валют за останні 5 місяців від початку війни (курс євро до долара за цей час знизився на 12%).

Корекція дозволить прибрати спекулятивну складову через різницю в курсах, забезпечить більший приплив валюти експортерів і допоможе стабілізувати валютні очікування.

Додаткові рішення щодо мінімізації непродуктивного відтоку валюти, зокрема в рамках "карткового туризму", зміни розрахунку відкритої валютної позиції банків, можливості продажу безготівкової валюти населенню з її подальшим зарахуванням на короткострокові депозити (від 3 місяців) також сприятимуть стабілізації валютних очікувань та зниженню тиску на курс", - написав Гетманцев у своєму Телеграм-каналі.

Крім того, нардеп прокоментував те, що курс гривні залишається фіксованим. Гетманцев зазначив, що перед регулятором було кілька варіантів продовження проведення курсової політики, зокрема в рамках гнучкішого обмінного курсу.

Цитата

"Ухвалено абсолютно виважене та прораховане рішення. В умовах війни та значної невизначеності фіксований курс є великим якорем стабілізації очікувань економічних агентів. Продовження такої політики на цьому етапі є виправданим – воно дозволить зберегти контроль за ціновою динамікою та підтримуватиме стійкість фінансової системи. Поточний рівень ЗВР з урахуванням надходжень зовнішньої фінансової допомоги та активізації експорту є достатнім для забезпечення цих цілей", - вважає нардеп.

Гетманцев додав, що з перших днів війни Національний банк та українська влада проводять послідовну політику щодо утримання відносної фінансової стійкості. Результатом такої політики стало збереження довіри до банківської системи, безперебійне функціонування платіжної системи, стабілізація цінових та валютних очікувань, ринковий та блискавично підтриманий кредиторами репрофайлінг щодо єврооблігацій.

"Особливо це стає зрозумілим, якщо порівнювати з результатами 2014 р. під час набагато менших шоків для економіки та фінансової системи", - наголосив голова фінансового комітету парламенту.

Крім того, Гетманцев наголосив на важливості фінансової стабільності для реалізації Плану з відновлення України.

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