Нардеп: решение НБУ касательно курса гривны позволит избавится от спекуляций и сохранить контроль за ценовой динамикой
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Установление курса национальной валюты на уровне 36,57 грн/дол, принятое НБУ, является взвешенным и позволит обеспечивать стабильность финансовой системы. Кроме того уберет спекулятивную составляющую. Так прокоментировал решение Нацбанка глава финансового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев, сообщает УНН.
Установленный курс соответствует котировкам, которые складываются на наличном рынке в последнее время.
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"Решение о коррекции курса назревало, считывалось рынками и сигнализировалось НБУ.
Такое решение отражает негативные изменения в украинской экономике и значительное укрепление доллара против мировых валют за последние 5 месяцев с начала войны (курс евро к доллару за это время снизился на 12%).
Коррекция позволит убрать спекулятивную составляющую из-за разницы курсах, обеспечит больший приток валюты экспортеров и поможет стабилизировать валютные ожидания.
Дополнительные решения по минимизации непродуктивного оттока валюты, в том числе в рамках "карточного туризма", изменения расчета открытой валютной позиции банков, возможности продажи безналичной валюты населению с ее дальнейшим зачислением на краткосрочные депозиты (от 3-х месяцев) будут также способствовать стабилизации валютных ожиданий и снижению давления на курс", - написал Гетманцев в своем Телеграм-канале.
Кроме того, нардеп прокомментировал, то, что курс гривны остается фиксированным. Гетманцев отметил, что перед регулятором было несколько вариантов продолжения проведения курсовой политики, в том числе в рамках более гибкого обменного курса.
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"Принято абсолютно взвешенное и просчитанное решение. В условиях войны и значительной неопределенности фиксированный курс является большим якорем стабилизации ожиданий экономических агентов. Продолжение такой политики на данном этапе является оправданным – оно позволит сохранить контроль за ценовой динамикой и будет поддерживать устойчивость финансовой системы. Текущий уровень ЗВР, с учетом поступлений внешней финансовой помощи и активизации экспорта, является достаточным для обеспечения этих целей", - считает нардеп.
Гетманцев добавил, что с первых дней войны Национальный банк и украинские власти проводят последовательную политику по удержанию относительной финансовой устойчивости. Результатом такой политик стало сохранение доверия к банковской системе, бесперебойное функционирование платежной системы, стабилизация ценовых и валютных ожиданий, рыночный и молниеносно поддержанный кредиторами репрофайлинг по еврооблигациям.
"Особенно это становится понятным, если сравнивать с результатами 2014 г. при гораздо меньших шоках для экономики и финансовой системе", - подчеркнул глава финансового комитета парламента.
Кроме того, Гетманцев отметил важность финансовой стабильности для реализации Плана по восстановлению Украины.