"Это стандартная тактика рф - делать вид, что все нормально": политолог о заявлении шойгу, что все идет по плану

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«Я думаю, это “хорошая мина при плохой игре”, когда на самом деле нет тех побед, на которые рассчитывала россия. Причем, их нет на разных этапах. Сначала на уровне блицкрига, когда хотели захватить Киев через несколько дней, а затем – на локальном уровне, когда хотели полностью закрепиться на востоке или на юге Украины. И я думаю, что отсутствие побед и способствовали заявлениям, что замедление военных действий – это якобы воля самой россии. Мы это видим уже не впервые, когда россия не смогла захватить какую-то территорию или населенный пункт и объясняла это тем, что вроде бы сама отказалась. А сейчас еще и война перебрасывается на российскую или на оккупированные территории, как мы это наблюдаем, например, в Крыму или в белгородской области», – рассказала Яхно.

Детали

Политолог добавляет, что нельзя исключать то, что россия такими заявлениями пытается составить впечатление, будто идет на встречу к примирению. Хотя весь мир уже понял, что слова зачастую отличаются от реальных намерений россиян.

«В свое время, когда в Мариуполе россия не могла захватить "Азовсталь", путин тоже заявлял об отступлении, якобы во избежание потерь. Но реальные действия отличались от слов. Ну и такие заявления еще направлены на внутреннего потребителя. Мол, россия все контролирует и сегодня может снизить интенсивность военных действий, но это не будет считаться поражением. Чтобы избежать паники. Ведь такой риск есть, когда россияне начнут отдавать себе отчет, что не спецоперация, которая уже происходит не по телевизору, и каждый россиянин ощутит последствия. Вот шойгу и делает заявления, что вроде бы все хорошо. Я еще иногда вижу, как путин говорит о планах развития на 10 лет вперед. Хотя это факт, что никакого развития не будет, ведь все технологии из россии уходят. Но здесь ничего нового. Начиная с 2014 года, это стандартная тактика рф – делать вид, что все нормально, стратегически правильно и все идет по плану», – отметила эксперт.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников через два дня после полномасштабного вторжения рф получил ультиматум от министра обороны рф сергея шойгу.