"Это стандартная тактика рф - делать вид, что все нормально": политолог о заявлении шойгу, что все идет по плану

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 7220 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 32158 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 86834 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 122039 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 121226 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 271205 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133974 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122382 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 374066 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84049 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
76%
Популярные новости

“Парни есть парни”: в Белом доме отреагировали на высказывания Маска в адрес торгового советника США

8 апреля, 18:49 • 6916 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 11956 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 30273 просмотра

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 7424 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 8516 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 271206 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 295374 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 374066 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 350138 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396696 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78492 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112233 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131694 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170981 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80181 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

"Это стандартная тактика рф - делать вид, что все нормально": политолог о заявлении шойгу, что все идет по плану

Киев • УНН

 • 262260 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Заявление министра обороны рф сергея шойгу, которое он сделал 24 августа, о якобы умышленном замедлении боевых действий, вызвано отсутствием реальных побед на поле боя. Миру нужно продемонстрировать, что вроде бы все так и задумывалось, а россия идет навстречу к примирению. Кроме того, заявление шойгу направлено и на внутреннего потребителя во избежание паники среди населения и показать, что армия все контролирует. Такое мнение в комментарии УНН высказала политолог Олеся Яхно.

"Это стандартная тактика рф - делать вид, что все нормально": политолог о заявлении шойгу, что все идет по плану

Цитата

«Я думаю, это “хорошая мина при плохой игре”, когда на самом деле нет тех побед, на которые рассчитывала россия. Причем, их нет на разных этапах. Сначала на уровне блицкрига, когда хотели захватить Киев через несколько дней, а затем – на локальном уровне, когда хотели полностью закрепиться на востоке или на юге Украины. И я думаю, что отсутствие побед и способствовали заявлениям, что замедление военных действий – это якобы воля самой россии. Мы это видим уже не впервые, когда россия не смогла захватить какую-то территорию или населенный пункт и объясняла это тем, что вроде бы сама отказалась. А сейчас еще и война перебрасывается на российскую или на оккупированные территории, как мы это наблюдаем, например, в Крыму или в белгородской области», – рассказала Яхно.

Детали

Политолог добавляет, что нельзя исключать то, что россия такими заявлениями пытается составить впечатление, будто идет на встречу к примирению. Хотя весь мир уже понял, что слова зачастую отличаются от реальных намерений россиян.

«В свое время, когда в Мариуполе россия не могла захватить "Азовсталь", путин тоже заявлял об отступлении, якобы во избежание потерь. Но реальные действия отличались от слов. Ну и такие заявления еще направлены на внутреннего потребителя. Мол, россия все контролирует и сегодня может снизить интенсивность военных действий, но это не будет считаться поражением. Чтобы избежать паники. Ведь такой риск есть, когда россияне начнут отдавать себе отчет, что не спецоперация, которая уже происходит не по телевизору, и каждый россиянин ощутит последствия. Вот шойгу и делает заявления, что вроде бы все хорошо. Я еще иногда вижу, как путин говорит о планах развития на 10 лет вперед. Хотя это факт, что никакого развития не будет, ведь все технологии из россии уходят. Но здесь ничего нового. Начиная с 2014 года, это стандартная тактика рф – делать вид, что все нормально, стратегически правильно и все идет по плану», – отметила эксперт.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников через два дня после полномасштабного вторжения рф получил ультиматум от министра обороны рф сергея шойгу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$60.45
Bitcoin
$75,063.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,018.69
Ethereum
$1,422.04