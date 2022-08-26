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"Це стандартна тактика рф - робити вигляд, що все нормально": політолог про заяву шойгу, що все йде за планом

Київ • УНН

 • 262260 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Заява міністра оборони рф сергія шойгу, яку він зробив 24 серпня, про нібито навмисне уповільнення бойових дій, спричинена відсутністю реальних перемог на полі бою. Світу потрібно продемонструвати, що начебто все так і задумувалося, а росія йде назустріч до примирення. Окрім того, заява шойгу спрямована і на внутрішнього споживача, щоб уникнути паніки серед населення та показати, що армія все контролює. Таку думку в коментарі УНН висловила політолог Олеся Яхно.

"Це стандартна тактика рф - робити вигляд, що все нормально": політолог про заяву шойгу, що все йде за планом

Цитата

«Я думаю, це “хороша міна при поганій грі”, коли насправді немає тих перемог, на які розраховувала росія. При чому, їх немає на різних етапах. Спочатку на рівні бліцкригу, коли хотіли захопити Київ за декілька днів, а потім – на локальному рівні, коли хотіли повністю закріпитися на сході чи на півдні України. І я думаю, що відсутність перемог і сприяли заявам, що уповільнення військових дій – це нібито воля самої росії. Ми це бачимо вже не вперше, коли рф не змогла захопити якусь територію чи населений пункт і пояснювала це тим, що начебто сама відмовилась. А зараз ще й війна перекидається на російську чи на окуповані території, як ми це спостерігаємо, наприклад, у Криму чи в бєлгородській області», – розповіла Яхно.

Деталі

Політолог додає, що не можна виключати те, що росія такими заявами намагається скласти враження, що начебто іде на зустріч до примирення. Хоча весь світ вже зрозумів, що слова часто відрізняються від реальних намірів росіян.

«Свого часу, коли в Маріуполі росія не могла захопити "Азовсталь", путін теж заявляв про відступ, начебто щоб уникнути втрат. Але реальні дії відрізнялися від слів. Ну, і такі заяви ще спрямовані на внутрішнього споживача. Мовляв, росія все контролює і сьогодні може знизити інтенсивність військових дій, але це не буде вважатися поразкою. Щоб уникнути паніки. Адже такий ризик є, коли росіяни почнуть усвідомлювати, що не спецоперація, яка вже відбувається не по телевізору, і кожен росіянин відчує наслідки. От шойгу і робить заяви, що нібито все добре. Я ще інколи бачу, як путін говорить про плани розвитку на 10 років вперед. Хоча це факт, що ніякого розвитку не буде, адже всі технології з росії йдуть. Але тут нічого нового. Починаючи з 2014 року, це стандартна тактика рф – робити вигляд, що все нормально, стратегічно правильно і все йде за планом», – зазначила експертка.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков через два дні після повномасштабного вторгнення росії отримав ультиматум від міністра оборони рф сергія шойгу.

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