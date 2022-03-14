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"Это сложная история, тяжелый путь, но нужный": Зеленский в очередной раз заявил, что хочет встретиться с Путиным

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил во время видеообращения, передает УНН.

Цитата

"Относительно переговоров с Российской Федерацией. Ежедневно в видеоформате говорят представители делегаций наших стран. У нашей делегации задача четкая - сделать все, чтобы состоялась встреча президентов. Встречу, которую, я уверен, ожидают люди. Понятно, что это сложная история. Тяжкий путь. Но путь нужен. И наша цель - чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе, Украина получила необходимый результат. Необходим для нас, для мира и для безопасности", - сказал президент Украины.

Детали

Зеленский хочет "чтобы мы имели гарантии - нормальные, действенные. Не как за "Будапештом" и не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать: Вот это работает, вот это-гарантии. Говорить нужно".

Как известно, ранее Зеленский говорил, что возможным местом переговоров может быть Иерусалим.

Также он сообщил, что состоялись переговоры с руководством Болгарии, Словакии, Чехии, Румынии, Польши, Великобритании.

"Чувствуем поддержку этих стран. Чувствуем поддержку нашей армии. Это важно. Говорил также и с Шарлем Мишелем, президентом Европейского совета, о нашей европейской перспективе, которая становится реальностью", - добавил Зеленский.

Напомним

Зеленский посетил защитников Киева на блокпостах.

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