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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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"Це складна історія, тяжкий шлях, але потрібний": Зеленський учергове заявив, що хоче зустрітися з Путіним

"Це складна історія, тяжкий шлях, але потрібний": Зеленський учергове заявив, що хоче зустрітися з Путіним

Київ • УНН

 • 99486 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський учергове заявив, що хоче зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це він повідомив під час відеозвернення, передає УНН.

Цитата

"Щодо переговорів з Російською Федерацією. Щоденно у відеоформаті говорять представники делегацій наших країн. У нашої делегації завдання чітке – зробити все, щоб відбулася зустріч президентів. Зустріч, на яку, я впевнений, очікують люди. Зрозуміло, що це складна історія. Тяжкий шлях. Але шлях потрібний. І наша мета – щоб у цій боротьбі, у цій переговорній складній роботі, Україна отримала необхідний результат. Необхідний для нас, для миру і для безпеки", - сказав президент України.

Деталі

Зеленський хоче, "щоб ми мали гарантії – нормальні, дієві. Не як за "Будапештом" і не як у нашому небі. А такі, щоб українці могли сказати: ось це працює, ось це – гарантії. Говорити потрібно".

Як відомо, раніше Зеленський казав, що можливим місцем переговорів може бути Єрусалим. 

Також він повідомив, що відбулися переговори з керівництвом Болгарії, Словаччини, Чехії, Румунії, Польщі, Великої Британії.

"Відчуваємо підтримку цих країн. Відчуваємо підтримку нашої армії. Це важливо. Говорив також і з Шарлем Мішелем, президентом Європейської ради, про нашу європейську перспективу, яка стає реальністю", - додав Зеленський.

Нагадаємо 

Зеленський відвідав захисників Києва на блокпостах.

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