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Зеленський відвідав захисників Києва на блокпостах

Зеленський відвідав захисників Києва на блокпостах

Київ • УНН

 • 158287 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Києві відвідав наших захисників на блокпостах. Про це він повідомив у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата

"Не хотів, щоб це було дуже публічно. Просто підтримати наших хлопців, поговорити. Мужні хлопці, веселі хлопці, які захищають Київ і знають, що ми переможемо. Відчувається це", — сказав Зеленський.

Деталі

Він переконаний, що українці переможуть хоча б завдяки тому, що вміють гуртуватися і пам'ятати про своїх людей — "по духу, по серцю, по щирості".

Президент розповів, що зустрів на блокпосту надзвичайну людину, яка щоденно підтримує наших захисників і привозить їм каструлю з борщем.

"Просто від душі. І я знаю, що саме на таких людях століттями тримається наша держава. Саме завдяки таким людям ми переживемо будь-які чорні дні. Бо ми – разом. І ми завжди захищаємо своїх. І своє. Не за гроші. Без примусу. Не як ті, хто прийшов до нас. А тому що ми – українці", — підсумував він.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення заявив, що американський журналіст Брент Рено загинув внаслідок свідомого нападу російських окупантів.

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