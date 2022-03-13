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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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06:08 • 7107 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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"Це був свідомий напад російських військових": Зеленський про вбивство журналіста із США

"Це був свідомий напад російських військових": Зеленський про вбивство журналіста із США

Київ • УНН

 • 110216 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення заявив, що американський журналіст Брент Рено загинув внаслідок свідомого нападу російських окупантів, передає УНН.

Цитата 

"Сьогодні в Київській області був вбитий американський журналіст Брент Рено. Його колега поранений. Це був свідомий напад російських військових. Вони знали, що вони роблять. Але, схоже, не всі на Заході знають, що вони роблять" – наголосив Зеленський.

Нагадаємо

В Ірпені російські окупанти вбили журналіста New York Times, 51-річного громадянина США. Ще один журналіст отримав поранення.

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