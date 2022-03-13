"Це був свідомий напад російських військових": Зеленський про вбивство журналіста із США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення заявив, що американський журналіст Брент Рено загинув внаслідок свідомого нападу російських окупантів, передає УНН.
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"Сьогодні в Київській області був вбитий американський журналіст Брент Рено. Його колега поранений. Це був свідомий напад російських військових. Вони знали, що вони роблять. Але, схоже, не всі на Заході знають, що вони роблять" – наголосив Зеленський.
Нагадаємо
В Ірпені російські окупанти вбили журналіста New York Times, 51-річного громадянина США. Ще один журналіст отримав поранення.