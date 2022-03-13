"Это было сознательное нападение российских военных": Зеленский об убийстве журналиста из США
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения заявил, что американский журналист Брент Рено погиб в результате сознательного нападения российских оккупантов, передает УНН.
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"Сегодня в Киевской области был убит американский журналист Брент Рено. Его коллега ранен. Это было сознательное нападение российских военных. Они знали, что они делают. Но, похоже, не все на Западе знают, что они делают", - подчеркнул Зеленский.
Напомним
В Ирпене российские оккупанты убили журналиста New York Times, 51-летнего гражданина США. Еще один журналист получил ранение.