"Это было сознательное нападение российских военных": Зеленский об убийстве журналиста из США

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"Сегодня в Киевской области был убит американский журналист Брент Рено. Его коллега ранен. Это было сознательное нападение российских военных. Они знали, что они делают. Но, похоже, не все на Западе знают, что они делают", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

В Ирпене российские оккупанты убили журналиста New York Times, 51-летнего гражданина США. Еще один журналист получил ранение.