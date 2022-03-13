Зеленский посетил защитников Киева на блокпостах

Цитата

"Не хотел, чтобы это было очень публично. Просто поддержать наших ребят, поговорить. Мужественные ребята, веселые ребята, которые защищают Киев и знают, что мы победим. Чувствуется это", - сказал Зеленский.

Детали

Он убежден, что украинцы победят хотя бы благодаря тому, что умеют сплотиться и помнить о своих людях — "по духу, по сердцу, по душам".

Президент рассказал, что встретил на блокпосту чрезвычайного человека, который ежедневно поддерживает наших защитников и привозит им кастрюлю с борщом.

"Просто от души. И я знаю, что именно на таких людях веками держится наше государство. Именно благодаря таким людям мы переживем любые черные дни. Потому что мы-вместе. И мы всегда защищаем своих. И свое. Не за деньги. Без принуждения. А потому что мы-украинцы", - подытожил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения заявил, что американский журналист Брент Рено погиб в результате сознательного нападения российских оккупантов.