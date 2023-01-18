"Это результат войны" - Зеленский о катастрофе в Броварах

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“Я считаю, что из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и нашего общества — это не несчастный случай, это война. Просто она не только на поле боя. У войны есть несколько направлений и нет больше несчастных случаев. Все это, каждый человек и каждая смерть, — это результат войны”, — отметил Зеленский.

Контекст

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа.

По состоянию на 15:45 в Броварах завершились поисково-спасательные работы. По данным ГСЧС, всего погибло 14 человек, из них 1 ребенок, пострадало 25 человек, из них 11 детей.

В связи с трагедией, произошедшей в Броварах, 19, 20 и 21 января объявлены Днями траура.

Напомним

Городской голова Броваров Игорь Сапожко сообщил, что в результате падения вертолета пострадала беременная женщина. Сейчас она находится в гинекологическом отделении.