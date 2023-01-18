“Це результат війни” – Зеленський про катастрофу в Броварах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Всесвітньому економічному форумі в Давосі зазначив, що сьогоднішня авіакатастрофа в Броварах – це результат війни, та закликав присутніх вшанувати памʼять загиблих хвилиною мовчання, передає УНН.
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“Я вважаю, що через той досвід війни, який є сьогодні у мене і нашого суспільства — це не нещасний випадок, це війна. Просто вона не тільки на полі бою. У війни є кілька напрямків і немає більше нещасних випадків. Все це, кожна людина і кожна смерть, — це результат війни”, — зазначив Зеленський.
Контекст
18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу.
Станом на 15:45 у Броварах завершилися пошуково-рятувальні роботи. За даними ДСНС, всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.
У зв'язку з трагедією, що сталася у Броварах, 19, 20 та 21 січня оголошені Днями жалоби.
Нагадаємо
Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що унаслідок падіння гелікоптера постраждала вагітна жінка. Наразі вона перебуває в гінекологічному відділенні.