Авіакатастрофа у Броварах: у громаді оголосили триденну жалобу

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"У зв'язку з трагедією, що сталася сьогодні у Броварах, 19, 20 та 21 січня оголошені Днями жалоби у нашій громаді...

Чорний день...Немає слів, щоб передати біль від втрати... Щирі співчуття рідним та близьким загиблих... Легких хмаринок маленькому янголу Міланці... Царство Небесне та вічна пам'ять усім загиблим..." - написав Сапожко у Facebook.

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18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.

Національна поліція України закликає очевидців авіакатастрофи у Броварах звернутися на спецлінію 102 або підійти до будь-якого поліцейського, який працює зараз на місці події.