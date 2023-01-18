Падіння гелікоптера у Броварах: постраждала вагітна жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Через падіння гелікоптера в Броварах постраждала вагітна жінка. Наразі вона перебуває в гінекологічному відділенні. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.
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«За уточненою інформацією сьогодні вранці загинуло 16 осіб, з них троє дітей. До Броварської лікарні доставили 24 особи, з них 10 дітей. В опіковий центр перевезено 8 осіб, з них 4 дітей», - написав Сапожко.
За його словами, 16 осіб зараз перебуває в лікарні, з них 6 дітей.
«Знаходяться в травматологічному, хірургічному та одна вагітна жінка в гінекологічному відділеннях. Усім постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога», - повідомив Сапожко.
Доповнення
18 січня у Броварах поряд з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу. Наразі відомо про 16 загиблих, 3 з них - діти.
Серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.
Говорячи про обставини трагедії, в ОП вказали, що керівництво МВС мало б відправитися на гвинтокрилі у відрядження в одну з “гарячих” точок, де ведуться бойові дії. Пізніше у поліції додали, що керівники МВС летіли на Харківщину.
СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.