Падение вертолета в Броварах: пострадала беременная женщина

Цитата

«По уточненной информации сегодня утром погибло 16 человек, из них трое детей. В Броварскую больницу доставили 24 человека, из них 10 детей. В ожоговый центр перевезено 8 человек, из них 4 детей», - написал Сапожко.

По его словам, 16 человек сейчас находится в больнице, из них 6 детей.

«Находятся в травматологическом, хирургическом и одна беременная женщина в гинекологическом отделениях. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - сообщил Сапожко.

Дополнение

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа. Известно о 16 погибших, 3 из них - дети.

Среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство МВД должно было отправиться на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, где ведутся боевые действия. Позже в полиции добавили, что руководители МВД летели в Харьковскую область.

СБУ открыла производство, выделила три версии.