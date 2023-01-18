Падение вертолета в Броварах: пострадала беременная женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Из-за падения вертолета в Броварах пострадала беременная женщина. Сейчас она находится в гинекологическом отделении. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.
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«По уточненной информации сегодня утром погибло 16 человек, из них трое детей. В Броварскую больницу доставили 24 человека, из них 10 детей. В ожоговый центр перевезено 8 человек, из них 4 детей», - написал Сапожко.
По его словам, 16 человек сейчас находится в больнице, из них 6 детей.
«Находятся в травматологическом, хирургическом и одна беременная женщина в гинекологическом отделениях. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - сообщил Сапожко.
Дополнение
18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа. Известно о 16 погибших, 3 из них - дети.
Среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство МВД должно было отправиться на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, где ведутся боевые действия. Позже в полиции добавили, что руководители МВД летели в Харьковскую область.
СБУ открыла производство, выделила три версии.