"Это официальное военное преступление": в ОП отреагировали на судилище рф над защитниками из "Азовстали"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на "суд", который россия оказывает над украинскими защитниками с "Азовстали". Об этом он написал на своей странице в Twitter, пишет УНН.
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"Фотографии судилища, которое устраивают в Ростове над защитниками Азовстали, не вызывают ничего, кроме отвращения. Лощеные прокуроры и разодетые присяжные с блестящими улыбками "судят" парней и девушек, напоминающих скелеты после концлагеря и пыток. Подобные издевательства над комбатантами – это официальное военное преступление, которое должно получить надлежащую оценку МУС. И да, скажите, кто-то видит в зале представителей Международного Комитета Красного Креста?", - написал Подоляк.
Фотографии судилища, которое устраивают в Ростове над защитниками Азовстали, не вызывают ничего, кроме отвращения. Лощеные прокуроры и разодетые присяжные с блестящими улыбками «судят» парней и девушек, напоминающих скелеты после концлагеря и пыток. Подобные издевательства над комбатантами… pic.twitter.com/qUZGVrjQ8J— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) 15 июня 2023
Напомним
В россии начался так называемый "суд" над 22 украинскими пленными военными с "Азовстали", которые защищали Мариуполь и попали в плен в мае 2022 года.