"Це офіційний воєнний злочин": в ОП відреагували на судилище рф над захисниками з "Азовсталі"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагував на "суд", який росія чинить над українськими захисниками з "Азовсталі". Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, пише УНН.
Цитата
"Фотографії судилища, яке влаштовують у Ростові над захисниками Азовсталі, не викликають нічого, крім огиди. Лощені прокурори та виряджені присяжні з блискучими посмішками "судять" хлопців та дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур. Подібні знущання над комбатантами – це офіційний воєнний злочин, який має отримати належну оцінку МКС. І так, скажіть, чи хтось бачить в залі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста?", - написав Подоляк.
Фотографії судилища, яке влаштовують у Ростові над захисниками Азовсталі, не викликають нічого, крім огиди. Лощені прокурори та виряджені присяжні з блискучими посмішками «судять» хлопців та дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур. Подібні знущання над комбатантами… pic.twitter.com/qUZGVrjQ8J— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 15, 2023
Нагадаємо
В росії розпочався так званий "суд" над 22 українськими полоненими військовими з "Азовсталі", які захищали Маріуполь та потрапили у полон у травні 2022 року.