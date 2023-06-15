"Це офіційний воєнний злочин": в ОП відреагували на судилище рф над захисниками з "Азовсталі"

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"Фотографії судилища, яке влаштовують у Ростові над захисниками Азовсталі, не викликають нічого, крім огиди. Лощені прокурори та виряджені присяжні з блискучими посмішками "судять" хлопців та дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур. Подібні знущання над комбатантами – це офіційний воєнний злочин, який має отримати належну оцінку МКС. І так, скажіть, чи хтось бачить в залі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста?", - написав Подоляк.

Фотографії судилища, яке влаштовують у Ростові над захисниками Азовсталі, не викликають нічого, крім огиди. Лощені прокурори та виряджені присяжні з блискучими посмішками «судять» хлопців та дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур. Подібні знущання над комбатантами… pic.twitter.com/qUZGVrjQ8J

Нагадаємо

В росії розпочався так званий "суд" над 22 українськими полоненими військовими з "Азовсталі", які захищали Маріуполь та потрапили у полон у травні 2022 року.