Это ложь: Зеленский о якобы готовности Рроссии вести переговоры

Цитата

«Это не диалог, это не примирение, это ультиматум с их стороны. И он звучит так: Если вы не поступите так, как мы хотим, - мы будем вас убивать. Они в СМИ так не говорят. Они говорят в СМИ и своему обществу, и другим обществам, и не исключение страны Африканского континента, повсюду они говорят: Мы готовы к диалогу. Это ложь! Что это за диалог? Как референдум в Крыму? С оружием в руках мы готовы с тобой разговаривать. Только они нам завязывают руки, отрезают язык, а потом говорят, что мы готовы говорить. Это не диалог, это не разговор. Это террорист, испытывающий в себе силу и безжалостный к человеческой жизни», – сказал Зеленский.

Детали

Зеленский отметил, что россия должна была знать, что если они будут вести себя как террористы, то Украина будет защищаться.

«Они не предлагают никакого диалога, они предлагают нам сдаться, принять их мир. Забыть, что у нас есть земля, забыть, что у нас есть свой флаг, забыть, что это наша история, просто стереть нас», - подчеркнул Президент.

Дополнение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление мирных переговоров с россией возможно только после ее поражения на поле битвы.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщал, что для того чтобы говорить с россией, необходимо иметь правильную переговорную позицию, которая содержит четыре простых составляющих.