Це брехня: Зеленський про нібито готовність росії вести переговори

Цитата

«Це не діалог, це не примирення, це ультиматум з їх сторони. І він звучить так: Якщо ви не зробите так, як ми хочемо ми будемо вас вбивати. Вони в медіа так не говорять. Вони кажуть в медіа і своєму суспільству, і іншим суспільствам, і не виключення країни Африканського континенту, всюди вони говорять: Ми готові до діалогу. Це брехня! Що це за діалог. Як референдум в Криму? Зі зброєю в руках ми готові з тобою говорити. Тільки вони нам зав'язують руки, відрізають язик, а потім кажуть ми готові говорити. Це не діалог, це не розмова. Це терорист, який відчуває в собі силу і безжалісний до людського життя», - сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський зазначив, що росія повинна була знати, що якщо вони будуть поводити себе як терористи, то Україна буде захищатися.

«Вони не пропонують ніякий діалог, вони пропонують нам здатися, прийняти їх мир. Забути, що в нас є земля, забути, що в нас є свій прапор, забути, що це наша історія, просто стерти нас», - наголосив Президент.

Доповнення

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення мирних переговорів з росією можливе лише після її поразки на полі битви.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомляв, що для того, щоб говорити з росією, необхідно мати правильну переговорну позицію, яка містить чотири прості складові.