Відновлення переговорів з рф можливе лише після її поразки на фронті – Кулеба

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"Статус мирних переговорів – це удар по Вінниці, удар по Миколаєву, удари по Харкову, інших містах і штурмові дії росіян на сході України. Росіяни як мантру повторюють: "З 24 лютого наші цілі залишилися незмінними, змінився лише спосіб їхнього досягнення". Спосіб із фронтальної атаки на Україну з метою одномоментного знищення було змінено на концентровані удари і просування зі сходу. Але ціль залишилася незмінною – знищити нас", - сказав Кулеба.

Деталі

Він зазначив, що кожною такою заявою росіяни демонструють не готовність до переговорів, а незмінність кінцевої мети цієї операції – знищення України.

"Жодних переговорів про мир станом на зараз немає з вини російської сторони, і ніхто на цю тему не зустрічається", - повідомив Кулеба.

Також він прокоментував заяву голови делегації, очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамія, що переговори можуть повернутися наприкінці серпня, коли Україна змінить ситуацію на мапі бойових дій.

"Давайте спочатку змінимо ситуацію на фронті, а потім будемо говорити. Всі розуміють, що переговори безпосередньо привʼязані до ситуації на фронті. Я всім партнерам кажу просту річ: "За стіл переговорів росія має сісти після поразки на полі битви. Інакше це буде знову мова ультиматумів", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що Президент України Володимир Зеленський дотримується в цьому питанні принципової позиції.

"Він не виключає можливість переговорів, але зараз для цього немає підстав, з огляду на агресивну поведінку Росії. Він дуже чітко прокомунікував це з лідерами країн, які натякали на переговори. Ці лідери теж перестали про це говорити", - додав Кулеба.

Доповнення

Раніше Кулеба повідомляв, що між Україною та росією немає жодних переговорів.