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Наразі між Україною та росією немає жодних переговорів - Кулеба

Наразі між Україною та росією немає жодних переговорів - Кулеба

Київ • УНН

 • 159346 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. На сьогодні переговори між Україною та росією щодо мирного врегулювання не ведуться. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в середу, передає кореспондент УНН.

Деталі

Так, у міністра запитали, чи готова Україна вести переговори про мирне врегулювання з рф, яке поверне сфери контролю туди, де вони перебували 23 лютого 2022 року.

Цитата

«Наразі між росією та Україною немає жодних переговорів через позицію росії та її агресію, що триває, проти нашої країни. Тому обговорювати насправді немає чого. Метою України у цій війні, нав'язаній нам росією, є звільнення наших територій та відновлення нашої територіальної цілісності та повного суверенітету на сході та півдні України. Це кінцева точка нашої переговорної позиції», - відповів дипломат.

Нагадаємо

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Президент Володимир Зеленський поставив завдання військовим звільнити всю територію України від російських окупантів.

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