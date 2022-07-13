Наразі між Україною та росією немає жодних переговорів - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. На сьогодні переговори між Україною та росією щодо мирного врегулювання не ведуться. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в середу, передає кореспондент УНН.
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Так, у міністра запитали, чи готова Україна вести переговори про мирне врегулювання з рф, яке поверне сфери контролю туди, де вони перебували 23 лютого 2022 року.
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«Наразі між росією та Україною немає жодних переговорів через позицію росії та її агресію, що триває, проти нашої країни. Тому обговорювати насправді немає чого. Метою України у цій війні, нав'язаній нам росією, є звільнення наших територій та відновлення нашої територіальної цілісності та повного суверенітету на сході та півдні України. Це кінцева точка нашої переговорної позиції», - відповів дипломат.
Нагадаємо
Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Президент Володимир Зеленський поставив завдання військовим звільнити всю територію України від російських окупантів.