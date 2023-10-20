ЦАХАЛ заявил об активизации плана эвакуации из города на границе с Ливаном
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Армия обороны Израиля совместно с Министерством обороны объявила о начале эвакуации жителей приграничного с Ливаном города Кирьят-Шмона, пишет УНН.
Детали
ЦАХАЛ объявил о реализации плана эвакуации жителей Кирьят-Шмона в гостевые дома, что финансируется государством. План был одобрен министром обороны Израиля Йоавом Галантом.
Недавно северное командование сообщило об этом решении мэру города. Управлять планом будут местные органы власти, Министерство туризма и Министерство обороны Израиля.
Напомним
16 октября подразделения армии обороны Израиля начали мероприятия по эвакуации жителей севера страны, живущих на расстоянии до 2 км от границы с Ливаном.