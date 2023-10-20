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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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ЦАХАЛ заявив про активізацію плану евакуації з міста на кордоні з Ліваном

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю спільно з Міністерством оборони оголосила про початок евакуації жителів прикордонного з Ліваном міста Кір'ят-Шмона, пише УНН.

ЦАХАЛ заявив про активізацію плану евакуації з міста на кордоні з Ліваном

Деталі

ЦАХАЛ оголосив про реалізацію плану евакуації жителів Кір'ят-Шмона у гостьові будинки, що фінансуються державою. План був схвалений міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом.

Нещодавно північне командування повідомило про це рішення меру міста. Керувати планом будуть місцеві органи влади, Міністерство туризму та Міністерство оборони Ізраїля.

Нагадаємо

16 жовтня підрозділи армії оборони Ізраїлю розпочали заходи з евакуації мешканців півночі країни, які живуть на відстані до 2 км від кордону з Ліваном.

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