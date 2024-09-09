Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Не секрет, что традиционная банковская система стремится контролировать любые действия своих клиентов. Однако команда криптокошелька Trustee Plus считает подобные ограничения недопустимыми и, раскрывая потенциал финансов будущего, выступает за сохранение независимости каждого украинца от любых учреждений, передает УНН.

Одним из серьезных вызовов для наших граждан стало стремление НБУ ввести лимиты на P2P-переводы. Операции, которые играют важную роль в жизни практически каждого человека. Что делать при таких обстоятельствах и как дальше осуществлять переводы в удобных для вас масштабах?

Ответ на этот вопрос кроется в современных продуктах европейских финансовых учреждений. Компаний и банков, которые регулируются международным законодательством и работают по четким правилам.

Именно таким продуктом является платежная карта Trustee Plus - универсальный инструмент, который соединил преимущества банковского сервиса и инновационную отрасль криптовалют. Более 90 000 клиентов уже активно пользуются ее возможностями, к которым относятся:

большие лимиты по карте - 5000 евро в день и 50 000 евро в месяц

оплата товаров и услуг в любой торговой точке через POS-терминал;

подключение к платежным сервисам Google Pay и Apple Pay;

балансом вашей карты может быть любой цифровой актив, числящийся на криптокошельке;

отсутствие риска блокировок и обслуживание европейского уровня

доступность и скорость оформления - 3 минуты времени и всего 10 евро для запуска карты.

«В условиях инфляции и девальвации гривны виртуальные активы являются альтернативным способом сохранения сбережений, защищая их от обесценивания», - подчеркивает СЕО Trustee Plus Вадим Груша.

Не стоит забывать и о криптокошельке Trustee Plus, в который интегрирована платежная карта. Речь идет о многофункциональной финансовой платформе с разнообразными инструментами, открывающей двери в финансовый мир совершенно нового уровня. Ее пользователями стали уже более 450 000 клиентов.

С помощью криптокошелька вы сможете узнать, как купить биткоин в Украине, пополнить счет в криптовалюте, вывести гривны на банковскую карту, обменять стейблкоины без комиссии и многое другое.

Отдельное внимание стоит уделить возможности вывести криптовалюту на карту. Эксперты отмечают, что команда Trustee Plus стала безоговорочным лидером в этом направлении. Это одна из самых актуальных услуг в наше время, учитывая активное распространение цифровых активов и появление удобных точек входа в сферу для миллионов украинцев.

И конечно, это еще один аргумент в пользу регистрации криптокошелька и оформления платежной карты Trustee Plus.