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Trustee Plus: ваша європейська платіжна картка

Trustee Plus: ваша європейська платіжна картка

Київ • УНН

 • 103411 перегляди

Платіжна карта Trustee Plus пропонує великі ліміти та інтеграцію з криптогаманцем. Це альтернатива традиційним банкам, що дозволяє зберігати заощадження в криптовалюті та здійснювати P2P-перекази без обмежень.

Не секрет, що традиційна банківська система прагне контролювати будь-які дії своїх клієнтів. Однак команда криптогаманця Trustee Plus вважає подібні обмеження неприпустимими та, розкриваючи потенціал фінансів майбутнього, виступає за збереження незалежності кожного українця від будь-яких установ, передає УНН.

Одним із серйозних викликів для наших громадян стало прагнення НБУ ввести ліміти на P2P-перекази. Операції, які відіграють важливу роль у житті практично кожної людини. Що робити за таких обставин і як далі здійснювати перекази в зручних для вас масштабах?

Відповідь на це питання криється в сучасних продуктах європейських фінансових установ. Компаній та банків, що регулюються міжнародним законодавством та працюють по чітким правилам.  

Саме таким продуктом є платіжна карта Trustee Plus — універсальний інструмент, який поєднав переваги банківського сервісу та інноваційну галузь криптовалют. Понад 90 000 клієнтів вже активно користуються її можливостями, до яких належать:

  • великі ліміти по картці — 5000 євро на день та 50 000 євро на місяць 
  • оплата товарів та послуг в будь-якій торговельній точці через POS-термінал;
  • підключення до платіжних сервісів Google Pay та Apple Pay;
  • балансом вашої карти може бути будь-який цифровий актив, що числиться на криптогаманці;
  • відсутність ризику блокувань та обслуговування європейського рівня
  • доступність та швидкість оформлення — 3 хвилини часу та всього 10 євро для запуску карти. 

"В умовах інфляції та девальвації гривні віртуальні активи є альтернативним способом збереження заощаджень, захищаючи їх від знецінення", — підкреслює СЕО Trustee Plus Вадим Груша.

Не варто забувати й про криптогаманець Trustee Plus, в який інтегрована платіжна картка. Йдеться про багатофункціональну фінансову платформу з різноманітними інструментами, що відчиняє двері в фінансовий світ абсолютно нового рівня. Її користувачами стали вже понад 450 000 клієнтів.

З допомогою криптогаманця ви зможете дізнатися, як купити біткоїн в Україні, поповнити рахунок у криптовалюті, вивести гривні на банківську картку, обміняти стейблкоїни без комісії та багато іншого.

Окрему увагу варто приділити можливості вивести криптовалюту на карту. Експерти відзначають, що команда Trustee Plus стала беззаперечним лідером у цьому напрямку. Це одна з найактуальніших послуг в наш час, враховуючи активне поширення цифрових активів та появу зручних точок входу у сферу для мільйонів українців. 

І звісно, це ще черговий аргумент на користь реєстрації криптогаманця та оформлення платіжної карти Trustee Plus.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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