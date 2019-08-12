Труба отреагировал на заявление Порошенко о "рейдерском захвате" телеканала

КИЕВ. 12 августа. УНН. Петр Порошенко из государственнического человека превратился в обычного политика, который занимается не только подменой понятий, а ущемлением информационной реальности, если ему это выгодно. Так директор ГБР Роман Труба в Telegram отреагировал на заявление пятого Президента Украины Петра Порошенко о якобы "рейдерском захвате телеканала "Прямой", передает УНН.