Труба відреагував на заяву Порошенка про “рейдерське захоплення" телеканалу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Петро Порошенко з державницької людини перетворився на звичайного політика, який займається не лише підміною понять, а скривдженням інформаційної реальності, якщо йому це вигідно. Так директор ДБР Роман Труба у Telegram відреагував на заяву п'ятого Президента України Петра Порошенка щодо нібито “рейдерського захоплення телеканалу “Прямий”, передає УНН.
“Маю відреагувати на заяву Петра Порошенка щодо нібито “рейдерського захоплення телеканалу „Прямий“.
На жаль, Петро Олексійович з державницької людини перетворився на звичайного політика, який займається не лише підміною понять, а скривдженням інформаційної реальності, якщо йому це вигідно”, — йдеться у повідомленні.
За словами Труби, у ДБР немає жодного провадження, яке б стосувалося діяльності телеканалу “Прямий”, тим паче, його редакційної політики, сплати податків телеканалом, роботи журналістів тощо.
"У нас є провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час продажу цього телеканалу Володимиру Макеєнку. Різниця, здається, очевидна.
Більш того, слідчі дії в рамках провадження не перешкоджають діяльності журналістів, і такого ніколи не буде відбуватися", - наголосив директор ДБР.
Крім того він додав, що "маніпулювати роботою телеканалу в умовах Операції об’єднаних сил не личить екс-Президенту країни".
Нагадаємо, 12 серпня у Державному бюро розслідувань допитали п’ятого Президента України Петра Порошенка.
Як повідомляв УНН, Порошенка після допиту у ДБР намагалися закидати яйцями.