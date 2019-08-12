Труба відреагував на заяву Порошенка про “рейдерське захоплення" телеканалу

“Маю відреагувати на заяву Петра Порошенка щодо нібито “рейдерського захоплення телеканалу „Прямий“.

На жаль, Петро Олексійович з державницької людини перетворився на звичайного політика, який займається не лише підміною понять, а скривдженням інформаційної реальності, якщо йому це вигідно”, — йдеться у повідомленні.

За словами Труби, у ДБР немає жодного провадження, яке б стосувалося діяльності телеканалу “Прямий”, тим паче, його редакційної політики, сплати податків телеканалом, роботи журналістів тощо.

"У нас є провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час продажу цього телеканалу Володимиру Макеєнку. Різниця, здається, очевидна.

Більш того, слідчі дії в рамках провадження не перешкоджають діяльності журналістів, і такого ніколи не буде відбуватися", - наголосив директор ДБР.

Крім того він додав, що "маніпулювати роботою телеканалу в умовах Операції об’єднаних сил не личить екс-Президенту країни".

Нагадаємо, 12 серпня у Державному бюро розслідувань допитали п’ятого Президента України Петра Порошенка.

Як повідомляв УНН, Порошенка після допиту у ДБР намагалися закидати яйцями.